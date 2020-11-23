(سومر نيوز) تنشر تفاصيل خطة لإصلاح 40 عاماً من الخراب على طاولة الكاظمي

2020/11/23 | 20:24 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



أكد أمين بغداد علاء معن، الاثنين، وضع دراسة متكاملة لتطوير المدينة من خلال المخطط...

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