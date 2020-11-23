الحشد الشعبي يعثر على مخبأ اسلحة لداعش الارهابي شمال الصينية

2020/11/23 | 20:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغداد

عثر الحشد الشعبي، الاثنين، على مخبأ لاسلحة داعش الارهابي شمال الصينية بمحافظة صلاح الدين.

وذكر اعلام الحشد في بيان تلقته /المعلومة/، ان “قوات اللواء 31 بالحشد الشعبي نفذت عملية أمنية شمال منطقة الصينية بمحافظة صلاح الدين لتعقب فلول “ داعش” الإرهابي”.

واضاف ان “القوات تمكنت خلال العملية من العثور على مخبأ أسلحة وأعتدة متنوعة تابع لفلول داعش الإرهابي”.



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