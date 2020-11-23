اصدار قرارات هامة بعد اكثر من اسبوع على خطة فرض القانون في “ابي صيدا”

2020/11/23 | 20:43 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

عقدت ادارة محافظة ديالى، الاثنين، اجتماعا موسعا مع وجهاء وشيوخ العشائر في ناحية ابي صيدا بعد مرور اكثر من اسبوع على خطة فرض القانون، واتخذت قرارات هامة بعد اسبوع على خطة فرض القانون في ناحية ابي صيدا.

وقال زيد العبيدي احد شيوخ العشائر في ناحية ابي صيدا (30كم شمال شرق بعقوبة) في حديث لـ/ المعلومة/، ان “شيوخ العشائر والوجهاء في ابي صيدا عقدوا اجتماعا موسعا مع محافظ ديالى في قاعة الاجتماعات وسط بعقوبة لدراسة ملف الناحية بعد مرور اكثر من اسبوع على تطبيق خطة فرض القانون ووصول تعزيزات من الرد السريع”.

واضاف، انه “الاجتماع خرج بسلسلة قرارات مهمة اخذت ابعاد مختلفة منها دعم الملف الامني من خلال بقاء قوة الرد السريع واعادة الاسر النازحة بالاضافة الى فتح بعض الطرق المغلقة واسناد الموقف الخدمي واعادة بعض الدوائر والمدارس والمعاهد الى وضعها الطبيعي قبل النزاعات العشائرية”.

واشار الى ان “وضع ابي صيدا الامني الان جيد ومستقر ونسعى من خلال القرارات الاخيرة الى تحسين ملف الطمانئية واستعادة الحياة الطبيعية لناحية عانت الكثير في الاشهر الماضية”.

وكانت ابي صيدا شهدت مؤخرا سلسلة نزاعات عشائرية دامية اثرت بشكل مباشر على الواقع الامني ودفعت الى نزوح بعض الاسر وشلل تام في الاسواق”.انتهى 25 ف

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