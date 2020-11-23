بايدن يختار

2020/11/23 | 20:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن الرئيس المنتخب جو بايدن اختيار "أنطوني بلينكن"، وزيراً للخارجية في الولايات المتحدة.

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