الأسهم الأوروبية تهبط في الختام بعد بيانات اقتصادية

2020/11/23 | 20:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: انخفضت مؤشرات الأسهم الأوروبية في نهاية تعاملات اليوم الإثنين، بعد بيانات اقتصادية سلبية.

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