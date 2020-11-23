التربية تُعلن أسماء المدارس المشمولة باستحداث فرع الفنون الذي أقرته هياة الرأي

2020/11/23 | 20:46 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة التربية، الإثنين، 23 تشرين الثاني، 2020، اسماء المدارس المشمولة باستحداث فرع الفنون الذي أقرته هيأة الرأي.

وقالت الوزارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "المدارس المشمول باستحداث فرع الفنون فرع الفنون الذي اقرته هيأة الرأي، ستكون بواقع مدرسة واحدة للبنين وأخرى للبنات ، في كل مديرية من المديريات العامة التابعة للمحافظات كافة ما عدا إقليم كردستان وبحسب الجدول في أدناه".

واضاف البيان أن هذه الخطوة جاءت ليتسنى لطلبة المرحلة المتوسطة الراغبين في التقديم عليه تقديم طلباتهم و بحسب الموقع الجغرافي لمحل سكناهم ".

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