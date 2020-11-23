الكربولي يدعو مجلس الوزراء الى الغاء الموافقة على محضر الوقفين في جلسته غدا

2020/11/23 | 20:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعا النائب عن تحالف القوى العراقية محمد الكربولي، اليوم الاثنين، مجلس الوزراء الى الغاء الموافقة على محضر الوقفين المثير للفتنة في جلسة مجلس الوزراء غداً.

وقال الكربولي في تغريدة على تويتر، “في النظام الداخلي لمجلس الوزراء، القرار لا يُلغى الا بتصويت جديد”، مبينا ان “لرئيس المجلس صوت واحد مثل بقية الوزراء ونأمل الوفاء بوعود الغاء الموافقة على محضر الوقفين المثير للفتنة في جلسة مجلس الوزراء غداً”.

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