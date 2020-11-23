مقرب من الصدر يدعو الى صلاة الجمعة الموحدة في ساحة التحرير

2020/11/23 | 20:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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دعا محمد صالح العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم الاثنين، الى صلاة الجمعة الموحدة في ساحة التحرير

وقال العراقي في منشور على موقع الفيس بوك، انه “بعد ان كادت ان تكون ساحة التحرير مكانا للفاحـ*؛*شة ومعصية الله..



وجب علينا نحن المؤمنون ان نرفع صوت الله فيها”، مبينا “فيا ايها المؤمنون من النجف الاشرف وكربلاء المقدسة والعاصمة بغداد صلوا في ساحة التحرير الحبيبة صلاة الجمعة الموحدة ولتذكروا الله كثيرا ولتسبحوه طويلا ثم هبوا الى الوقفة الساندة سلما بعدها وبكامل الشروط الصحية”.

واضاف “ولتقرأوا في ختامها ذلك الميثاق:

رضيت بالله ربا وبمحمدا نبيا وبجبرائيل وحيا وبالقران كتابا وبعلي اماما وبالصلاة للدين عمودا وبالشريعة منهجا وبالامام المهدي قائدا وبالمراجع اسيادا وبالعراق وطنا ولتوحيد شعب ساعيا وبالاصلاح منهجا وبالتحرير منهاجا وبالسيادة هدفا وبالحرية المنظمة مطلبا وللغـزاة مقاوما وضد الارهاب مجاهدا وعن العنـف ممتنعا وللاعتدال طالبا وللتطبيع رافضا وللتبـعية معترضا وللانحـراف ممانعا وللفساد قامعا وللمثلـيين هاديا ولهيبة الدولة راغبا ولنزاهة القضاء ساعيا ولدعم القوات الامنية مريدا..



واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين”.

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