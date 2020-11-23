جيه بي مورجان يحصد مليار دولار في سوق الذهب منذ بداية العام

2020/11/23 | 20:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادقال مصدران مطلعان لرويترز إن بنك جيه بي مورجان جنى إيرادات قياسية بلغت حوالي مليار دولار منذ بداية العام من تداول وتخزين وتمويل المعادن النفيسة، متجاوزا بفارق شاسع البنوك المنافسة.

وأوجد فيروس كورونا مصدراً غير متوقع للثروة لبنوك الاستثمار التي تتعامل في الذهب والفضة وغيرهما من المعادن النفيسة بأن أثار مشتريات ضخمة من المستثمرين.

لكن جيه بي مورجان كان المهيمن مع نمو حصته في السوق.

وشكلت إيرادات البنك الأمريكي بحلول منتصف نوفمبر ما لا يقل عن نصف الإيرادات التي تتوقع شركة الاستشارات (ماكينزي سي آي بي انسايتس) أن تحققها أكبر عشرة بنوك استثمارية هذا العام من المعادن النفيسة والتي تتراوح من 1.7 مليار دولار إلى ملياري دولار.

وقالت المصادر إن قسم السلع الأولية بالبنك يتجه نحو جني أكثر من 1.5 مليار دولار هذا العام وقد يتحدى جولدمان ساكس على لقب صاحب أكبر دخل.



وامتنع جيه بي مورجان وجولدمان ساكس عن التعقيب.

وقال جورج كوزنتسوف خبير الأسواق في (ماكينزي سي آي بي انسايتس) إنه نادرا ما حققت بنوك الاستثمار فرادى إيرادات تزيد على مليار دولار في السلع الأولية في الأعوام القليلة الماضية، وإن أيا منها لم يحقق قط أكثر من حوالي 600 مليون دولار في المعادن النفيسة في عام واحد.





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