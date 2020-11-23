وزارة الإتصالات تتوصل إلى تعاون مشترك مع هيئة الحوكمة الكندية للتحول الرقمي .

2020/11/23 | 20:51 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الإتصالات رعد المشهداني ، أن الوزارة تمكنت وبجهود وتوجيهات الوزير المهندس أركان شهاب أحمد الشيباني إلى اتفاق مشترك مع غرفة التجارة العراقية الكندية وخلال الأجتماع الذي عقد عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة والذي حضره الدكتور أدم القريشي مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة و ياسر عامر مدير مديرية خدمات الإتصالات والمعلوماتية و علي محمود مدير مديرية البنى التحتية “.

وجرى خلال الأجتماع إلى اتفاق مشترك لتمويل المشاريع الخاصة بالبنى التحتية الخاصة بالوزارة ضمن قطاع الإتصالات ولغرض استمرار العمل في المشاريع المتلكئة والمتوقفة والتي تحتاج إلى تمويل لغرض انجازها وذلك من خلال تمويل هذه المشاريع بصورة مباشرة حيثُ يكون التمويل للقطاع الحكومي حصراً “.

وأكد الشيباني على التنسيق مع هيئة الحوكمة الكندية لغرض دعم مشاريع التحول الرقمي وحسب توجيهات رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي الى الوزارات كافة حيث العمل بالتحول الرقمي لجميع الوزارات وتوفير جهات استشارية وتدريب الكوادر المختصة وتوفير جهة داعمة تقوم بمهمة الاستشارات والتي تقوم بها وزارة الإتصالات العراقية وبصورة مجانية ولفترات محدودة ، واستعرضت الدعم المقدم من قبل الغرفة الكندية إلى وزارة التخطيط العراقية وهيئة الأوراق المالية في جانب الاستشارات والتدريب “.

كما أكدت الغرفة الكندية استعدادها على التنسيق لغرض توقيع مذكرة تعاون مشترك ومناقشة رؤيتهم لتشكيل لجنة عليا او هيئة تختص برسم الإستراتيجية والمدة الزمنية المحدودة .

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