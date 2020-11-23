الاستخبارات العسكرية تستولى على عبوات ناسفة في جبال العياضية

2020/11/23 | 20:53 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، الاستيلاء على عبوات ناسفة في جبال العياضية بمحافظة نينوى.

وقالت المديرية في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، انه “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وبالتنسيق مع قسم استخبارات قيادة عمليات غرب نينوى، تمكنت مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة ١٥ وبالتعاون مع لواء المشاة ٧٣ من الوصول الى مخبأ للعبوات الناسفة في جبال العياضية التابعة الى ناحية العياضية بقضاء تلعفر غربي نينوى وتستولي على ١٧ عبوة “.

واضافت، ان “مفارز الهندسة قامت بتفجير العبوات موقعيا”.

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