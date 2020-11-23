النقل تكشف عن زيادة في عبور الطائرات للأجواء العراقية

2020/11/23 | 20:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النقل ناصر الشبلي، اليوم

الاثنين، عن وجود زيادة في عبور

الطائرات للأجواء العراقية.

وقال الشبلي في تصريح نقلته وكالة

الأنباء العراقية، إن "الوزارة تناقش

إمكانية إحالة مشروع مطاري الناصرية

وا

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