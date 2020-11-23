التربية تتحدث عن الدور الثالث لطلبة السادس الاعدادي

2020/11/23 | 20:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت وزارة التربية، الاثنين، أنها

بانتظار بانتظار موافقة مجلس الوزراء

لإجراء الدور الثالث.

وقالت التربية بحسب وكالة الانباء

العراقية، "نحن بانتظار موافقة مجلس

الوزراء لإجراء الدور الثالث لطلبة

السادس

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