العراق أولاً على مستوى الدول العربية في الوفيات: قائمة بالدول الأكثر إصابة بكورونا


العراق أولاً على مستوى الدول العربية في الوفيات: قائمة بالدول الأكثر إصابة بكورونا
2020/11/23 | 21:05 - المصدر: وكالة ناس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد - ناس

أظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن حوالي 58.72 مليون شخص أصيبوا بفيروس كورونا على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي الوفيات إلى مليون و391 ألفا و367 حالة.

وبحسب الاحصاء الذي تابعه "ناس"، (23 تشرين الثاني 2020)، فإنه "تم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019".

وفيما يلي قائمة بالدول العشر الأكثر إصابة:

الدولة أو المنطقة -  إجمالي الوفيات -  الإصابات المؤكدة:

الولايات المتحدة     256722     12236146

الهند                  133738      9139865

البرازيل              168989     6052786

فرنسا                 48732       2140208

روسيا                 36540      2114502

إسبانيا                 42618      ‭‭1556730‬‬

المملكة المتحدة       55024      1512045

إيطاليا                  49823      1408868

الأرجنتين                37002      1370366

كولومبيا                 35287      1248417

وفيما يلي قائمة بأكثر الدول العربية من حيث عدد الإصابات وترتيبها في القائمة الإجمالية:  

الدول وترتيبها  عدد الوفيات   عدد الإصابات

20- العراق    11996      ‭‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬537457

29- السعودية   5796       355498

32- المغرب    5256      320962

39- الأردن     2236      183429

41- الإمارات   554        160055

44- الكويت    868        140393

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ويشار إلى أن إحصاءات "رويترز" تعتمد على بيانات وزارات الصحة لكل بلد وتصريحات المسؤولين الحكوميين.

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