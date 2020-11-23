الصحة العالمية: النور في آخر النفق أصبح أكثر إشعاعا.. لكن هناك خطر حقيقي

2020/11/23 | 21:05 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قالت منظمة الصحة العالمية، الاثنين، أن النور في آخر النفق أصبح أكثر إشعاعا بعد الأخبار عن لقاح مضاد لفيروس كورونا، محذرة من ان يتعرض الفقراء للدهس خلال التدافع للحصول عليه.

وقال رئيس المنظمة الدولية، تيدروس أدهانوم غبريسوس، في إحاطة افتراضية في جنيف، أن "الأخبار عن لقاح مضاد لفيروس كورونا تعني أن النور في آخر النفق أصبح أكثر إشعاعا".

وأضاف غبريسوس: "هناك خطر حقيقي لأن يتعرض الفقراء والمستضعفون للدهس في التدافع من أجل لقاحات فيروس كورونا.



هناك حاجة ماسة إلى 4.3 مليار دولار لخطة عالمية لتقاسم اللقاحات".

ووقعت عشرات الدول على خطة اللقاح العالمية COVAX التي أعدتها منظمة الصحة العالمية ومجموعة اللقاحات GAVI لتوفير جرعات اللقاح للبلدان التي لا تستطيع تحمل تكاليفها.

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