المنتجات النفطية تنفي وجود اي تلكؤ في توزيع النفط الابيض بالعاصمة

2020/11/23 | 21:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نفت شركة توزيع المنتجات النفطية، اليوم الاثنين، وجود اي تلكؤ في توزيع مادة النفط الابيض في بغداد، مبينة ان التوزيع يسير بانسيابية عالية جدا عبر منافذ التوزيع في عموم العاصمة بغداد .

وقال رئيس مجلس ادارة الشركة حسين طالب عبود في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “الشركة عمدت على توزيع مادة النفط الابيض قبل قدوم موسم الشتاء بواقع ١٠٠ لتر وفق القسيمة الجديدة رقم ٤”، مؤكدا ان “التوزيع جرى عبر المنافذ الحكومية والاهلية والوكلاء الجوالين”.

واضاف عبود ان “هناك ٢٥ منفذ حكومي للنفط الابيض و٤٨ منفذ اهلي موزعة حسب الرقعة الجغرافية والحاجة الفعلية مع ٤٤٧ الوكلاء الجوالين المعتمدين في جانب الرصافة و٢١ منفذ حكومي و٨٦ منفذ اهلي و١٩٢ وكيل جوال في جانب الكرخ”، داعيا البعض من وسائل الاعلام الى “توخي الدقة في تناول الية توزيع النفط الابيض”.

وتابع، ان “الشركة لم تستقبل اي شكوى بخصوص هذا الموضوع لا عبر الهواتف الخاصة او موقع الشركة الرسمي او صفحة الشركة على التواصل الاجتماعي”.

من جهته دعا مدير هيأة توزيع بغداد محمد عبد الاله شبر المواطنين في بغداد الى “استلام حصة النفط الابيض وفق البطاقة رقم ٤”، مبينا ان “استلام المواطنين لحصتهم وفق البطاقة المذكورة سيمكن الشركة من الاعلان عن الحصة الجديدة مؤكدا ان التوزيع مستمر عبر المنافذ الحكومية والاهلية والوكلاء الجوالين“.

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