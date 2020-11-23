2020/11/23 | 21:07 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- تعادل فريقا نادي القوة الجوية والزوراء بهدف واحد لكل منهما في المباراة التي جرت، اليوم الاثنين، في ملعب كربلاء الدولي ضمن منافسات الدور الرابع للدوري الممتاز بكرة القدم.وسجل القوة الجوية اولاً في الدقيقة 56 عن طريق ايمن حسين وفي وقت قاتل عند الدقيقة 92 جاء هدف التعادل للزوراء عن طريق مهند […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص التعادل الايجابي يحسم كلاسيكو الزوراء والجوية في الدوري العراقي المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التعادل الايجابي يحسم كلاسيكو الزوراء والجوية في الدوري العراقي) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التعادل الايجابي يحسم كلاسيكو الزوراء والجوية في الدوري العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).