2020/11/23 | 21:12 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رغم منع حضور جمهور.. 400 متفرج في مباراة كلاسيكو العراق بصفة صحفي (صور)) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رغم منع حضور جمهور.. 400 متفرج في مباراة كلاسيكو العراق بصفة صحفي (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).