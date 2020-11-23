اصابة جنديين بنيران قناص في آمرلي

2020/11/23 | 21:15 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الاثنين، باصابة جنديين بنيران قناص في آمرلي شرقي صلاح الدين.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "هنالك تعرضاً على اللواء ٥٢ جيش عراقي في قرية بسطامي في امرلي بنيران قناص ما أدى الحادث الى اصابة جنديين بجروح"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

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