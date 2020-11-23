الصحة العراقية تعلق على احتمالات زوال خطر كورونا الصيف المقبل

2020/11/23 | 21:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- خاص

علق مدير عام دائرة الصحة العامة في وزارة الصحة، رياض الحلفي، الإثنين، 23 تشرين الثاني، 2020، بشأن انخفاض الاصابات بفيروس كورونا في البلاد ‏خلال تسجيل الموقف الوبائي اليومي مؤخرا، فيما أكد أن العراق سيحصل على نسبة 20% من اللقاح المرتقب.

وقال الحلفي في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "التغييرات التي شهدها الموقف الوبائي في العراق من خلال انخفاض أعداد الإصابات بفيروس كورونا، قد تكون مؤقتة وقد نشهد انتكاسة أخرى"، مبينا أن "الوزارة لا تستطيع أن تعطي تفسيرا عن أسباب انخفاض أعداد الإصابات مؤخرا، لأن هذا الأمر سابق لآوانة".

وفيما يخص لقاح كورونا، قال الحلفي، إن "العراق سيحصل على نسبة 20% من اللقاح المرتقب تكفي لـ8 ملايين شخص بواقع جرعتين، وهذا يعني أن العراق سيحصل 16 مليون جرعة".

واوضح أن "الوزارة ستعطي الجرعات للفئات الأكثر خطورة إما باقي الفئات فهي قليلة الوفيات".

وفيما يتعلق بالتوقعات الخاصة بمستقبل كورونا في العراق " قال الحلفي "لانتوقع زوار خطر كورونا الصيف المقبل حتى وان توفر اللقاح".

وكانت الوزارة أعلنت في اليومين الماضيين تسجيل 1766 إصابة بكورونا امس و 1786 السبت الماضي قبل أن تعاود الإصابات لعبور حاجزين الالفين اليوم بعد تسجيل 2136 حالة جديدة.

وحددت وزارة الصحة العراقية ، الاربعاء 14-10-2020، المواعيد المتوقعة لاعتماد وإنتاج لقاح كورونا وقدومه للعراق.

وقال مدير دائرة الصحة العامة في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم) إن "هناك 9 لقاحات ينتظر الاعتماد النهائي لها ونعتقد ان أي لقاح معتمد سيقر بداية العام المقبل وينتج قبل منتصف 2021".

واضاف " نعتقد انه ستتوفر 8 ملايين نسخة من لقاح كورونا كمرحلة أولى في العراق بعد انتاجه واللقاح سيوزع مجاناً".

وشدد على ان "لبس الكمامة ثبت علمياً انه الوسيلة الأفضل للوقاية من كورونا".

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