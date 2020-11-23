وزير النقل يعلن زيادة في عبور الطائرات للأجواء العراقية

2020/11/23 | 21:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أعلن وزير النقل ناصر الشبلي، اليوم الاثنين، عن وجود زيادة في عبور الطائرات للأجواء العراقية.وقال الشبلي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إن “الوزارة تناقش إمكانية إحالة مشروع مطاري الناصرية والأنبار إلى الاستثمار”، مبينا أنه “من المؤمل أن تكون هنالك قروض فرنسية لإنشاء مطار الموصل”.وأضاف، أن “هناك زيادة في عبور …

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