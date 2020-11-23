2020/11/23 | 21:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ دولي قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، اليوم الاثنين، إن ”هناك خطورة من سحق الفقراء والضعفاء خلال التدافع للحصول على لقاحات فيروس كورونا”.وأضاف تيدروس أدهانوم جيبريسوس، الذي كان يتحدث خلال مؤتمر صحفي افتراضي في جنيف، أن ”ثمة حاجة ماسة إلى 4.3 مليار دولار لخطة عالمية لمشاركة اللقاحات“.ووقعت عشرات الدول …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة العالمية: هناك حاجة ماسة إلى 4.3 مليار دولار لخطة مشاركة اللقاحات‎) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة العالمية: هناك حاجة ماسة إلى 4.3 مليار دولار لخطة مشاركة اللقاحات‎) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).