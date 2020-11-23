أمين بغداد يؤكد وضع دراسة متكاملة لتطويرالعاصمة على طاولة الكاظمي قريباً

2020/11/23 | 21:17 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أكد أمين بغداد علاء معن، الاثنين، وضع دراسة متكاملة لتطوير المدينة من خلال المخطط الإنمائي الشامل والذي سيقدم إلى رئيس الوزراء، فيما أشار إلى أن الزيادة السكانية في مدينة بغداد والتجاوزات والعشوائيات تسببت بضغط كبير على محطات التصريف والخطوط الناقلة لمياه الأمطار. وقال معن خلال مقابلة مع الوكالة الرسمية، تابعها “النور نيوز” …

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