انفجار عبوة من مخلفات داعش يسفر عن اصابة أمراة وطفلتها جنوب الموصل

2020/11/23 | 21:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعلن مصدر في شرطة نينوى عن اصابة امراة وطفلتها بانفجار عبوة ناسفة من مخلفات داعش في قرية العذبة ضمن ناحية الشورى جنوب الموصل .وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء /نينا/ ان" أمراة بعقد الاربعينيات وطفلتها اصيبتا بانفجار عبوة من بقايا مخلفات عصابات داعش اثناء سيرهما في قرية العذبة جنوب الموصل"./انتهى

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