اياد علاوي يدعو لتوحيد الاوقاف الدينية .. ويؤكد ان اي تلاعب بها يعد نفخا برماد الطائفية

2020/11/23 | 21:17 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / دعا رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي الى توحيد الاوقاف الدينية انطلاقا من وحدة المجتمع .وقال في تغريدة ان : توحيد الاوقاف الدينية هو الحل الوحيد لابعادها عن التسييس وهو ماعملنا على تحقيقه سابقا .وكرر علاوي دعوته لهذا الامر حتى تبقى هذه المؤسسات سندا للطبقات الفقيرة .وعد اي تلاعب بها يعني النفخ في رماد الطائفية التي اطفأتها وحدة ابناء شعبنا /انتهى3

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