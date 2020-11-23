البرلمان العراقي يجري تعديلات على قانون الجرائم المعلوماتية

2020/11/23 | 21:17 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى مجلس النواب العراقي في جلسته الثالثة والعشرين ‏التي ‏عقدت ‏برئاسة محمد الحلبوسي ‏رئيس ‏المجلس، ‏اليوم ‏الاثنين ‏‏23/11/‏‏2020‏، ‏قراءة ومناقشة ق...

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