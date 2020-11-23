2020/11/23 | 21:27 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكبيسي : المشروع فتنة وإستهداف لأملاك العراقيين والعالم الإسلامي رئيس الوزراء يتعهد بعدم المضي في إتفاق تقاسم الأملاك الموقّع بين الوقفين بغداد – الزمان عمان – رند الهاشمي أعلن المجمع الفقهي العراقي لكبار العلماء للدعوة والافتاء، أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وبحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، وعد بعدم المضي باتفاق […]

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