وزير الهجرة تجتمع بوزير النفط لبحث آلية تجهيز المخيمات بالوقود

2020/11/23 | 21:28 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد اجتمعت اليوم الاثنين 23 نوفمبر، وزير الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو بوزير النفط في مقر وزارة النفط للبحث في ملف النازحين في المخيمات وخارجها وكيفية دعمهم فضلاً عن التزام وزارة النفط بمهامها التي تقوم بها حيال تجهيز مخيمات النازحين بمادة النفط الابيض.واشادت وزير الهجرة بدور وزارة النفط في مساعدة النازحين في …

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