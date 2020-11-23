صالح العراقي يدعو الى صلاة “جمعة موحدة” في ساحة التحرير

2020/11/23 | 21:32 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد دعا مقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الاثنين، الى صلاة “جمعة موحدة” في ساحة التحرير وسط بغداد.وقال صالح محمد العراقي في تغريدة على “تويتر”، إنه “بعد ان كادت ان تكون ساحة التحرير مكانا للفاحشة ومعصية الله..وجب علينا نحن المؤمنون ان نرفع صوت الله فيها”.وأضاف “فيا ايها المؤمنون من …

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