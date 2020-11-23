  كتاب :  عواصف الحرب وعواصف السلام  [1] - غازي الصوراني

2020/11/23 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

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#غازي_الصوراني كتاب : عواصف الحرب وعواصف السلام [1]للإعلامي الكبير الراحل أ.



محمد حسنين هيكل عرض وتلخيص غازي الصوراني الأصدقاء والرفاق الأعزاء:استكمالاً للجزئين الأول والثالث من كتابي محمد حسنين هيكل، ننشر الجزء الثاني من تلك السلسلة المعنونة بـ: "المفاوضات السرية بين العرب وإسرائيل: عواصف الحرب وعواصف السلام"، حيث يضعنا في هذا الجزء أمام الوضع الذي كانت عليه فلسطين ما قبل ......





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