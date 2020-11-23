المرأة والقمع:مشاعر مكبوتة - صفاء زويدي

2020/11/23 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#صفاء_زويدي " المرأة لغز مفتاحها كلمة واحدة هي الحب "فرويدمشاعر لا أريد فهمها لا اعلم ماذا سأقول أو ما سأعبر به سوى إني لا أجيد كتابة البدايات ولذلك سأدخل في صلب الموضوع.



في الحقيقة أنا من النساء التي تؤمن أو تقدس الحب كل ما أريده في هذه الحياة هو الحب الصادق حب خيالي ذلك الحب الموجود في الروايات أظن أن تعلقي هذه الأيام بقراءة الروايات الرومانسية هو ما دفع بي إلي هذه المرحلة من الجنون ، ن ......





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