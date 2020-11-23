2020/11/23 | 21:36 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 13 دقیقة

465 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

قالت وزارة التربية، الاثنين، انها ليس لديها اعتراض في منح دور ثالث لطلبة السادس الإعدادي، مشيرة إلى انها تنتظر إقرار مجلس الوزراء لإجرائه.

وذكر وكيل الوزارة، فلاح القيسي، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (23 تشرين الثاني 2020)، إن "الوزارة ليس لديها اعتراض في منح دور ثالث، في حال تم تبنيه من قبل لجنة التربية في مجلس النواب وصوت عليه في مجلس الوزراء".

وأضاف القيسي، أن "الوزارة تنتظر إقرار مجلس الوزراء إجراء دور ثالث لطلبة السادس الإعدادي في فرعيه الأدبي والعلمي".

وكان رئيس لجنة التربية النيابية، قصي محسن الياسري، طالب في وقت سابق، وزارة التربية بإجراء امتحانات دور ثالث لطلبة السادس الإعدادي نظرا للظروف الاستثنائية التي يمر بھا البلد من تفشي جائحة كورونا وما صاحبھا من عقبات أثرت بشكل مباشر على الطلبة.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التربية توضح بشأن منح دور ثالث لطلبة السادس الإعدادي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التربية توضح بشأن منح دور ثالث لطلبة السادس الإعدادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).