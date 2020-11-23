سهم تسلا يقفز 6% عند مستوى قياسي جديد

2020/11/23 | 21:45 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفع سهم تسلا بنحو 6 بالمائة لأعلى مستوى على الإطلاق خلال تعاملات اليوم الإثنين، بعد رفع السهر المستهدف.

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