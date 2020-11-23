صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 446  المسجلة اليوم

2020/11/23 | 21:48 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة الكرخ، اليوم الاثنين، عن الموقف الوبائي مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 446 موزعة كالآتي:

أبو دشير———–4

أبو غريب ———-29

الإسكان————2

الاعلام————-15

البياع ————-10

التاجي————-1

الحارثية ———–1

الحرية ————-23

الدورة————–38

الرحمانية ———–1

السيدية ———– 5

الشالجية———–1

الشرطة الخامسة ——1

الشعلة ————- 13

الصالحية ———–2

الطارمية————-6

العامرية————-20

العطيفية————3

الغزالية—————16

القادسية ————- 4

الكاظمية ————-17

اللطيفية ———– 8

المحمودية————43

المنصور ————–10

المواصلات ———–3

الوشاش ————8

اليرموك ————–10

اليوسفية ————16

حي الجامعة———–17

حي الجهاد————36

حي الخضراء———–4

حي العامل————17

حي الفرات ———-7

سويب ————-3

شارع حيفا ———–1

مجمع مطار بغداد——4

سكنة جانب الرصافة —–7

محافظة الانبار———–1

محافظة المثنى ———1

محافظة بابل.



———–1

محافظة نينوى———–1

محافظة واسط———–1

الشفاء: 349

الوفيات: 1

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