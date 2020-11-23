صحة الكرخ توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ 446  المسجلة اليوم

عدد الاصابات 446 موزعة كالآتي:
أبو دشير———–4
أبو غريب ———-29
الإسكان————2
الاعلام————-15
البياع ————-10
التاجي————-1
الحارثية ———–1
الحرية ————-23
الدورة————–38
الرحمانية ———–1
السيدية ———– 5
الشالجية———–1
الشرطة الخامسة ——1
الشعلة ————- 13
الصالحية ———–2
الطارمية————-6
العامرية————-20
العطيفية————3
الغزالية—————16
القادسية ————- 4
الكاظمية ————-17
اللطيفية ———– 8
المحمودية————43
المنصور ————–10
المواصلات ———–3
الوشاش ————8
اليرموك ————–10
اليوسفية ————16
حي الجامعة———–17
حي الجهاد————36
حي الخضراء———–4
حي العامل————17
حي الفرات ———-7
سويب ————-3
شارع حيفا ———–1
مجمع مطار بغداد——4
سكنة جانب الرصافة —–7
محافظة الانبار———–1
محافظة المثنى ———1
محافظة بابل.
———–1
محافظة نينوى———–1
محافظة واسط———–1
الشفاء: 349
الوفيات: 1
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