تصريح مقلق من نائب قائد حشد الأنبار بشأن تحركات داعش في الصحراء

2020/11/23 | 21:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- الأنبار

أكد نائب قائد الحشد العشائري في محافظة الأنبار، أحمد البيلاوي، الإثنين، 23 تشرين الثاني، 2020، وجود تحركات لتنظيم داعش في صحراء المحافظة.

وقال البيلاوي في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "الوضع في الأنبار ما يزال تحت السيطرة والهجمات الأخيرة لداعش، مقتصرة على المناطق صحراوية البعيدة عن مراكز المدن"، مبينا أن "التنظيم لا يستطيع الوصول إلى أي مركز أو ناحية".

واضاف أن "الوضع يتطلب تشديد الإجراءات وفرض الرقابة الجوية على وادي حوران وصحراء الأنبار لمنع تحركات عناصر التنظيم فيها".

وبين أن "ما جرى يوم أمس في الرطبة هو نتيجة طبيعية لآن المنطقة صحراوية وبعيدة جدا، الأمر الذي يستدعي لتكثيف الضربات الجوية في عمق الصحراء وتعزيز التواجد على الطريق الرابط بين الأنبار ونينوى والواصل إلى سوريا".

وكان مصدر أمني من محافظة الأنبار، افاد أمس الأحد، بهجوم لعصابات داعش على سيارة مدنية على الطريق السريع قرب منطقة الصكار .

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "عجلة نوع سوناتا تعرضت لهجوم من قبل عناصر داعش قاموا بقتل سائقها وحرق العجلة على الطريق السريع قرب منطقة الصكار، بالإضافة إلى محاولة تسليب شاحنة كبيرة في نفس المكان وتصدت لهم القوات الامنية ولاذوا بالفرار".

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