النائب خالد الجشعمي: الكويت تضغط على بعض السياسيين لتعطيل ميناء الفاو

2020/11/23 | 21:48 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد نائب رئيس لجنة النزاهة النيابية خالد الجشعمي في لقاء متلفز ان الكويت تضغط على بعض السياسيين لم يسمهم لتعطيل ميناء الفاو ./انتهى2

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