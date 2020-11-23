اصابة اربعة جنود بهجوم لداعش جنوب كركوك

2020/11/23 | 21:48 - المصدر: وكالة نينا

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كركوك /نينا/اصيب اربعة جنود بهجوم لداعش بالقرب من قضاء الطوز جنوب كركوك .وقال مصدر امني ، ان اربعة جنود اصيبوا بهجوم لداعش استهدف الفوج الرابع ضمن اللواء 52 مشاة في قرية بسطاملي جنوب غرب مركز قضاء الطوز ./انتهى

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