نقل 24 شخصاً من مديري مفوضية الانتخابات إلى عدد من الهيئات والوزارات

2020/11/23 | 21:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وثائق رسمية، صدور أوامر بتوزيع ونقل أربع وعشرين شخصاً من مديري مفوضية الانتخابات إلى عدد من الهيئات والوزارات

وذكرت الوثائق الصادرة عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، أنه استناداً إلى أحكام قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقرار مجلس الوزراء وموافقة رئيس الوزراء تقرر نقل عدد من مديري المفوضية إلى الوزارات والهيئات الأخرى وتضمن الأمر الديواني، نقل وتوزيع أربع وعشرين مديراً من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات إلى عدد من الهيئات والوزارات الأخرى.

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