2020/11/23 | 22:01 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ الديوانية الأسبق يوضح أسباب ايقافه في مطار النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/23 | 22:01.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ الديوانية الأسبق يوضح أسباب ايقافه في مطار النجف) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ الديوانية الأسبق يوضح أسباب ايقافه في مطار النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).