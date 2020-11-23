النقل تناقش إمكانية إحالة مشروع مطارين إلى الاستثمار

2020/11/23 | 22:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن وزير النقل، ناصر الشبلي، الاثنين، إن الوزارة تناقش إمكانية إحالة مشروع مطارين إلى الاستثمار، متطرقا إلى قروض فرنسية لإنشاء مطار الموصل.

وذكر الشبلي في تصريح لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (23 تشرين الثاني 2020)، إن "الوزارة تناقش إمكانية إحالة مشروع مطاري الناصرية والأنبار إلى الاستثمار"، مبينا أنه "من المؤمل أن تكون هناك قروض فرنسية لإنشاء مطار الموصل".

وبخصوص الترانزيت، أوضح الشبلي بالقول أنه "لغاية الآن هناك اجتماعات بشأن تحديد المبالغ للترانزيت".

وأضاف الوزير، أن "هناك زيادة في عبور الطائرات للأجواء العراقية وصلت نحو 300 طائرة تدخل الأجواء وبسعر عبور 450 دولارا للطائرة الواحدة".

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