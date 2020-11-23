2020/11/23 | 22:07 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوتو:

منذ 23 دقیقة

424 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

أعلن المرشح الديمقراطي المتقدم بنتائج انتخابات الرئاسة الأميركية، جو بايدن، الاثنين، انه يخطط لتعيين 6 شخصيات ضمن فريقه الحكومي.

وقال بايدن في بيان اليوم، (23 تشرين الثاني 2020)، أنه يخطط لترشيح وزير الخارجية السابق، جون كيري، "قيصرا للمناخ"، وأنطوني بلينكن، لمنصب وزير الخارجية.

وأضاف، وأليخاندرو مايوركاس، وزيرا للأمن الداخلي، وجيك سوليفان، مستشارا للأمن القومي.

وتابع بايدن، أنه يخطط لتعيين ليندا توماس غرينفيلد، سفيرة لدى الأمم المتحدة، وأفريل هاينز، مديرا للاستخبارات الوطنية.

A.A

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بايدن يسمي 6 شخصيات ضمن فريقه الحكومي) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بايدن يسمي 6 شخصيات ضمن فريقه الحكومي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).