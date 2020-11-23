الزجراوي يحذر من ازمة الكهرباء في الصيف المقبل ويؤكد: نعاني ضائقة مالية

2020/11/23 | 22:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]اكد عضو اللجنة الاقتصادية النيابية النائب محمود الزجراوي، الاثنين، بان ازمة الكهرباء في صيف 2021 ستكون قاسية، بسبب الضائقة المالية.

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