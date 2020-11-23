السعودية: نشوب حريق شمال جدة نتيجة إعتداء إرهابي

2020/11/23 | 22:10 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت السلطات السعودية عن نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة نتيجة “اعتداء إرھابي” عليه.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” عن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة، قوله، إن “حريقا نشب في خزان للوقود بمحطة توزيع المنتجات البترولية شمال جدة، نتيجة اعتداء إرھابي عليه بقذيفة”.

وقال المصدر: “فرق الإطفاء تمكنت من إخماد الحريق، ولم يسقط جراء ھذا الاعتداء إصابات أو خسائر في الأرواح، كما أن إمدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر”.

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