2020/11/23 | 22:13 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكن الحشد الشعبي اليوم الاثنين من إلقاء القبض على مطلوب بتهمة الإرهاب في خانقين.

وذكر قائد قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي في بيان، انه "تم القاء القبض على الإرهابي (نواف سلمان داوود الربيعي) في منطقة ميخاص التابعة لقضاء خانقين.

وأضاف الموسوي، أن المعتقل مطلوب بموجب مذكرة قبض صادرة وفق المادة 4 / إرهاب.

PUKmedia اعلام الحشد الشعبي

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتقال مطلوب بتهمة الارهاب في خانقين) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتقال مطلوب بتهمة الارهاب في خانقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).