2020/11/23 | 22:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "حلبجة الشهيدة" تتنفس الحياة من بوابة الرمان.. صور هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/23 | 22:16.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("حلبجة الشهيدة" تتنفس الحياة من بوابة الرمان.. صور) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("حلبجة الشهيدة" تتنفس الحياة من بوابة الرمان.. صور) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).