أوابك: الاقتصاد العالمي يتعافى الربع الثالث عقب تسجيل أسرع انكماش فصلي

2020/11/23 | 22:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكویت - مباشر: قالت الأمانة العامة لمنظمة الأقطار العربیة المصدرة للبترول (أوابك) إن أداء الاقتصاد العالمي بدأ یتعافى خلال الربع الثالث من العام الحالي "عقب تسجیلھ لإنكماش فصلي خلال الربع الثاني وصف بأنه ھو الأسرع والأعمق بسبب جائحة فیروس …

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