محدث..الذهب يفقد 34 دولاراً عند التسوية مع ارتفاع العملة الأمريكية

2020/11/23 | 22:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 34 دولاراً عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، مع مكاسب الأسهم والعملة الأمريكية.

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