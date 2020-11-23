أول تعليق من عمار المدني بعد اعتقاله في مطار النجف ثم اخلاء سبيله - عاجل

2020/11/23 | 22:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - الديوانية

أوضح محافظ الديوانية الاسبق عمار المدني، الاثنين، اسباب ايقافه في مطار النجف، ثم تم اخلاء سبيله.

وقال المدني في بيان، إنه "قبل عدة أشهر وردني اتصال من القنصلية العراقية في سيدني / استراليا حول تبليغ من المحكمة للحضور بشأن دعوى (حسب ماذكر في التبليغ) أقامها مطعم من الديوانية على المحافظة عن وجبات طعام قدمت لوفود زارت الديوانية اثناء فترة وجودنا في العمل".

وأضاف، "لأني كنت حينها أدرس و على وشك الدخول في فترة الامتحانات فلم أتمكن من الحضور أمام المحكمة ، وعلى هذا الأساس صدر إلقاء القبض كإجراء طبيعي يتعرض له كل من يتأخر عن تنفيذ موضوع التبليغ".

وتابع المدني، "كنت على علم بوجود مثل هذا الإجراء بحقنا في المطارات والمنافذ الأخرى ، ولذلك قبل عشرة ايّام من موعد سفرنا للعراق رجوعا ( يوم 11 /11 / 2020) قدمت طلباً للقضاء بإلغاء هذا الإجراء ليتسنى لنا الرجوع بطريق طبيعي لكن المحكمة بموجب سلطتها التقديرية والقانونية رفضت الطلب المذكور، مع ذلك فان قرارنا بالرجوع لم يتغير إطلاقًا فلا أجد أي حرج أو منقصة بالخضوع للقانون أو الحضور أمام القضاء، وقد تم ذلك فعلًا".

وقال "إذاً الدعوى (حسب التبليغ) تتعلق بديون ناجمة عن ضيافة وفود المحافظة لا مقاولة ولا مشروع ولا أي شيء مما تناولته قنوات (الخفگة) وإعلام النسخ واللصق،"، مبينا أن "جميع المحافظات والوزارات كانت مدينة بمثل هذا الدين للسنوات 2014 - 2015 نتيجة لعدم إقرار الموازنة في حينها ، لكنها عمدت إلى تسويتها لاحقًا بموافقة وزارة المالية ، بينما كان الحال مختلفًا في الديوانية لأن الحكومة التي أعقبتني رفضت التجاوب مع هذا الدين باعتباره تصرف صادر من الحكومة السابقة لها".

وتساءل "ماهي نتيجة هذه الدعوى؟ الجواب : لن تتحمل المحافظة ولا موازنتها شيء من تلك الأموال فمآلها النهائي القطعي (حسب ما أفهم) أن يتحملها المقصر من الموظفين المختصين أو المحافظ حسب الأدلة وحسب نتائج المحاكمة أمام القضاء".

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