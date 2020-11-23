قوة من الحشد نحرر مواطنا بعد ساعات من اختطاف داعش له في كركوك

2020/11/23 | 22:19 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اعلنت هيئة الحشد الشعبي عن تحرير قوة من الحشد لمواطن بعد ساعات من اختطافه من قبل داعش الارهابي في كركوك.وذكرت في بيان: تمكنت قوات اللواء 56 بالحشد الشعبي، من تحرير مواطن اختطفه عناصر من فلول "داعش" الإرهابي في قرية ربزة التابعة لناحية الرياض بمحافظة كركوك بعد ساعات على اختطافه.واضاف ؛ قام ابطال اللواء بتطويق المنطقة وتحرير المختطف، فيما لاذ "الدواعش" بالفرار./انتهى3

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