السعودية تعلن استهداف خزان وقود شمال جدة بمقذوف ونشوب حريق به

2020/11/23 | 22:19 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ أعلن مصدر مسؤول في وزارة الطاقة السعودية "نشوب حريق في خزان للوقود في محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة نتيجة اعتداء إرھابي بمقذوف".



وبحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال المصدر إن "فرق الإطفاء تمكنت من اخماد الحريق، وأنه لم تحدث، جراء ھذا الاعتداء، إصابات أو خسائر في الأرواح مبينا أن امدادات شركة أرامكو السعودية من الوقود لعملائھا لم تتأثر"./انتهى2

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